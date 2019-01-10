Свердловского депутата Илью Гаффнера, который советовал "меньше есть", ждет новый суд о банкротстве

Дело о банкротстве депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера, который советовал россиянам меньше есть в кризис, может быть рассмотрено повторно. Это следует из картотеки дел арбитражного суда Свердловской области.

"Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение", - сказано в материалах дела.

Летом 2018 года суд не удовлетворил жалобу Россельхозбанка на прекращение процедуры реализации имущества. Однако 9 января Арбитражный суд Уральского округа решил направить дело на новое рассмотрение.

Напомним, в июле 2016 года Гаффнер был признан банкротом и в отношении него была введена открытая процедура реализации имущества. Иск в суд о банкротстве Ильи Гаффнера подавал Россельхозбанк, которому народный избранник задолжал порядка 200 млн руб.

Отметим, что Илья Гаффнер в 2015 году "оскандалился", заявив, что в кризис россиянам "нужно меньше питаться".