В Кургане пикетировали УФСИН из-за недопуска СМИ к осужденному по громкому делу

Зауральские правозащитники Андрей Мясников (известен как бывший гражданский муж Евгении Чудновец) и Александр Андрюков утром 10 января приехали к зданию УФСИН России по Курганской области, чтобы высказать свое мнение по поводу недопуска в исправительную колонию представителей СМИ - правозащитники устроили одиночный пикет прямо возле входа в здание, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал Мясников, журналистов не пропустили к осужденному по фамилии Лешуков - сейчас мужчина отбывает наказание в ИК-2 на Просвете в Курганской области и сам жаждет пообщаться с прессой, так как считает, что обвинительный приговор в его отношении вынесли незаконно, а в деле есть еще много новых нерасследованных должным образом обстоятельств.

"Странным образом начальник колонии нам безосновательно отказал и не пустил СМИ к осужденным. Мы просто хотим показать людям, за что именно у нас сидят в Курганской области. Мы считаем, что конкретный человек - незаконно осужденный и он сейчас сидит в тюрьме. Мы требуем, чтобы к нему пропустили СМИ, чтобы журналисты взяли у этого человека интервью", - сообщил Накануне.RU Андрей Мясников.

По его словам, представители УФСИН сослались на букву закона:

"Без оснований. Не допускаем и все".

"Такое часто бывает. Начальник управления ФСИН России по Курганской области просто может не пустить по своему желанию. Это нарушает права человека. Мы приходили лично к начальнику колонии на Просвете, мы хотели, чтобы нас как правозащитников пустили. Но на это они имеют право отказать, есть основания. Ну а СМИ-то имеют полное право попасть и взять интервью к любому осужденному. А этот осужденный у нас согласен и сам даже просит, чтобы к нему пустили журналистов", - отметил Мясников.

В 2011 году в Курганской области было громкое уголовное дело - убийство двух человек.

"Его обвинили в том, что он их убил и закопал заживо. Лешуков его фамилия. Мы начали разбираться в деле, там даже трупы уже через три месяца сгнили, их достали, и это явно не те люди, которые были убиты. Повторная экспертиза тел показала, что это не те люди, в убийстве которых обвинили Лешукова. Их не опознали, а человек сидит - дали ему 24 года. Мы начали раскапывать это дело - там свидетели меняют показания. В деле написано, что он их убил 1 августа, а есть свидетели, которые убитых видели их уже после этой даты, 7 и в другие даты августа того года", - рассказал Накануне.RU Андрей Мясников.

Еще один правозащитник Александр Андрюков в сопровождении журналистов отправился в здание управления ФСИН - представители прессы попросили на входе дежурного, чтобы их отвели к начальнику управления для получения комментария, однако к СМИ вышел начальник пресс-службы ведомства, подполковник Руслан Бурсин. Он объяснил Андрюкову, что в уголовно-процессуальном кодексе нет обязанностей разъяснять причины отказа в посещении СМИ осужденных.

"Начальник учреждения своим решением может допустить или не допустить журналистов к осужденному", - сказал Бурсин.

"Вы же понимаете, что это абсурд?" - возразил Александр Андрюков. На что Бурсин добавил:

"Вы же понимаете, что в законе так написано. Как в законе написано, мы так и действуем".

Андрюков объяснил, что если необходимо с осужденным переговорить в рамках уголовного дела, то журналисты имеют право проводить свои расследования.

"Это по закону о СМИ. Именно в рамках этого расследования необходимо было допросить этого осужденного, имеется в виду Лешуков сейчас. Не по вопросам его содержания, а в рамках расследования журналистского. Вы отказали, нарушая федеральный закон, не пуская и ущемляя права СМИ, и вы блокируете сейчас корреспондентов. У нас есть сомнения в том, что человек отбывает наказание на основании закона", - отметил правозащитник.

Руслан Бурсин сказал, что ведомство и его сотрудники руководствуются уголовно-исполнительным кодексом, 24 статьей.

"Я не знаю, какие причины у начальника, закон не обязывает нас разъяснять. Начальник принял решение отказать в посещении учреждения - вот и все. Если вы считаете, что это неправильно, обращайтесь в вышестоящие судебные органы", - пояснил Руслан Бурсин.

Позже, в разговоре с корреспондентом Накануне.RU, Руслан Бурсин отметил, что, беседуя с Андрюковым, не собирался сдавать зачеты по законодательству, а предлагал ему перейти к рассмотрению конкретного случая.

"Вот он говорит, что без оснований не пускаем. Основанием является ст. 24 УИК - я ему несколько раз это повторил. Если не согласен с этим основанием, пусть обжалует в установленном законом порядке", - сообщил Бурсин.

Сам правозащитник Андрюков отметил, что начальник исправительной колонии №2 якобы просто не соблюдает закон.

"Ваш начальник колонии исправительной, ИК-2 - безграмотный, бездарный, пишет нам ответ. Он нам сказал, что не будет рассматривать наше заявление, хотя по закону он обязан рассмотреть его немедленно. Мы приехали к вам сюда в управление, нам пришлось здесь зарегистрировать данное заявление, ваше управление отправило ему на рассмотрение, он рассмотрел и ссылается на 49 статью УПК. Он что, совсем ненормальный?" - крикнул Андрюков.

По мнению правозащитника, начальник колонии сослался на норму УПК - что суд должен допустить правозащитников в качестве защитников, то есть адвокатов.

"89 статью-то он куда убрал? Иные лица имеют право. Далее он мне дает ответ - мы имеем право пройти в колонию, только если мы подпадаем под федеральный закон о бесплатной юридической помощи. Так наш областной суд вашему ФСИН уже именно по этой колонии по второй дал ответ, что эта норма не соответствует требованиям, что не могут на нее ссылаться... Почему никто из управления ФСИН по региону не следит за этим и ставит начальниками именно вот таких вот, извините за выражение, таких вот непонятно кого?" - сказал Александр Андрюков.

После пикета возле здания УФСИН Андрей Мясников и Александр Андрюков проведут точно такую же акцию возле здания прокуратуры Курганской области, а также возле управления Росреестра по региону.