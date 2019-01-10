Санкции США перекрыли поставки материалов для крыла самолета МС-21

Российский самолет МС-21 из-за санкций США может остаться без материалов, необходимых для его композитного крыла, пишет "Коммерсант".

Напомни, в черный список попали АО "Аэрокомпозит" (структура ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха").

После этого США и Япония прекратили поставлять в РФ компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

Оставшихся композитов, произведенных компаниями Hexcel (США) и Toray Industries (Япония) хватит на шесть самолетов, говорят источники.

Производителю придется или использовать китайские материалы с менее оптимальными характеристиками, или ждать, пока аналоги разработают в России. Но в этом случае запуск самолета в серию будет задержан из-за необходимости проведения опытно-конструкторских работ как минимум до 2025 года.

Есть еще третий вариант - отказаться от композитного крыла и выполнить его из металла. Однако это лишит лайнер его основного преимущества.

В декабре сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и корпорация "Иркут" согласовывают совместные планы работ по интеграции пермского двигателя ПД-14 и перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21, который в прошлом году совершил свой первый пробный полет .

Также сообщалось, что на Иркутском авиационном заводе проводится подготовка к запуску в серийное производство МС-21. Это произойдет в 2019 году.

Ранее эксперт высказывал мнение, что конкурентоспособность МС-21 можно будет оценить только после сертификации самолета.

Сертификация машины должна быть национальной и европейской, заявлял Накануне.RU глава Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Кроме того, он выразил мнение, что Иркутский авиационный завод сможет осуществить запуск лайнера в серийное производство "при условии, что он уже сегодня работает над заводами, где будут выпускать тысячи комплектующих". "Это колоссальная работа. Тогда он будет покупаться", - добавил Смирнов.