Болельщиков хоккейного клуба "Югра" развлекала свинья в эротическом наряде

Для болельщиков хоккейного клуба "Югра" выступила свинья в эротическом наряде, передает корреспондент Накануне.RU.

Танец "очаровательной гостьи" под песню Sex bomb клуб "Югра" разместил на своей официальной странице в инстаграм. Оценить "стриптиз" от свиньи смогли и дети, которые пришли вместе с родителями на игру "Югры" с пекинским клубом "КРС-ОЭРДЖИ". Матч проходил в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата ВХЛ.

Получить оперативный комментарий в клубе не удалось.

Отметим, что недавно скандал из-за стриптиза перед детьми разгорелся на Ямале. Там полуобнаженная девушка исполнила на молодежном конкурсе "Звезда Ямала", участниками которого были в том числе дети, танец на пилоне. После огласки в СМИ условия конкурса было решено изменить.