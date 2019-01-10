10 Января 2019
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Испания, Турция, Япония, Россия... В нескольких странах мира возникли сбои в работе Google

В работе поисковой системы Google в нескольких странах мира произошли сбои.
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Известно, что их зафиксировал сервис Downdetector. В сообщении компании говорится, что проблемы с доступом к поисковику наблюдались с 18 часов 37 минут по времени Восточного побережья США. При этом больше всего проблем возникло у американских пользователей.

Уточняется, что Google также периодически недоступен в Испании, Великобритании, Индии, Перу, Японии, Турции и России, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что в Google научились создавать реальные фотографии несуществующих людей. Это стало возможным благодаря специальной нейросети под названием "BigGAN".

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Испания, Турция, Япония, Россия... В нескольких странах мира возникли сбои в работе Google

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Теги: Google, сбои, поиск



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