В Челябинской области проверят все дома с газовым оборудованием

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил проверить все дома с газовым оборудованием в области. об этом он заявил на аппаратном совещании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Дубровский подчеркнул, что эта работа должна быть организована качественно.

"Если есть нарушения, они должны быть незамедлительно устранены", – добавил он.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Чтобы избежать повторения трагедии, депутаты выступают за установку датчиков газа в домах и комплексные проверки.