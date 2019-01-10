10 Января 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске активисты ОНФ нашли небезопасные горки

В Челябинске активисты ОНФ проверили качество уборки снега и наледи на дорогах и тротуарах и обнаружили опасные места, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Так, из-за прорыва водопровода оказался опасным подземный переход рядом с площадью Революции.

"Альтернативы нет, на трамвайную остановку попасть другим путем невозможно. Рискуют здоровьем также граждане с маленькими детьми, которые хотят отдохнуть в новом ледовом городке", – отметил член ОНФ Антон Неверов.

подземный переход, Челябинск,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

Еще один опасный участок общественники обнаружили около поликлиники на улице Российской, где, убирая проезжую часть, засыпали снегом тротуар.

По словам члена регионального штаба ОНФ Олега Гудимова, общественники видели кучи снега на остановках, заваленные тротуары, скользкие пешеходные переходы.

Также активисты ОНФ выяснили, что большинство горок потенциально опасны для здоровья детей. "Ненормативные выступы и щели, самодельные конструкции, отсутствие специально обученного персонала даже на территории официальных ледовых городков в парках", - рассказали в штабе.

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В Челябинске активисты ОНФ нашли небезопасные горки

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Теги: горки, тротуары, подземный переход, ОНФ,



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