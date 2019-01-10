Рогозин: Американцы интересуются расследованием о появлении отверстия в "Союзе"

Результаты расследования причин появления отверстия в бытовом отсеке "Союза МС-09" будут готовы в ближайшие недели, сообщил РБК глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

С результатами расследования ознакомятся члены комиссии госкорпорации, также информация будет доложена руководству страны.

"Американцы тоже интересуются результатами работы, но всему свое время", - сказал Рогозин.

Сообщалось, что американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Напомним, корабль "Союз МС-09"отправился на МКС в начале июня этого года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" благополучно вернулся с МКС. Космонавты доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".