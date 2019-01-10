10 Января 2019
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Стало известно, ради кого разводится самый богатый человек в мире Джефф Безос

Накануне самый богатый человек в мире – 54-летний Джефф Безос – объявил о расставании с женой, с которой он прожил в браке четверть века. Красотки всего мира оживились, однако, судя по всему, слишком поздно – СМИ сообщают, что сердце миллиардера уже снова занято.

За несколько дней до объявления о разводе, Безос был замечен "в отличном настроении" на вечеринке по поводу вручения премии "Золотой глобус", пишет People. Компанию ему составляла ведущая новостей Лорен Санчес (именно ей приписывают теперь роман с Джеффом) и ее муж Патрик Уайтселл. Говорят, что супруг теледивы вскоре получит приставку "экс", тем не менее, такие "высокие отношения" удивили многих.

Дело было на вечеринке Amazon's Golden Globes, последовавшей за церемонией вручения кинопремии. "Он (Безос) теперь другой человек. Он полностью изменился. Он был в отличном настроении, более игривым и более свободным, чем обычно", - делится впечатлениями инсайдер.

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Стало известно, ради кого разводится самый богатый человек в мире Джефф Безос

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Теги: джефф безос, развод, роман, лорен санчес



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