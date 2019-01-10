Футболисты "Урала" вышли из отпуска и начинают зимние сборы
Футболисты екатеринбургского "Урала" вышли из отпуска и собрались в Москве.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, в среду вечером команда заселилась в один из столичных отелей, а сегодня игроки проходят углубленное медицинское обследование в Центре спортивной медицины. Часть из них - вратари и молодые футболисты - пройдут обследование в Екатеринбурге.
Завтра утром, 11 января, "Урал" в полном составе вылетает прямым рейсом из Москвы в кипрский город Пафос. Там подопечные Дмитрия Парфенова будут тренироваться на протяжении зимних сборов.
Напомним, в конце прошлого года "Урал" объявил о расторжении контракта с полузащитником Алексеем Евсеевым.