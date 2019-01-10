Психически нездоровая сургутянка дважды "напала" на статую Будды

В Сургуте силовики разбираются в обстоятельствах "нападения" на статую Будды. В осквернении подозревается 42-летняя женщина, которая лечится в психоневрологическом диспансере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

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Заявление о порче памятника поступило 8 января. Срок проверки продлен до 30 дней из-за того, что не установлена сумма ущерба, сообщили в управлении.

Отметим, два нападения произошли 31 декабря и 8 января. О них рассказал в соцсети представитель сургутских буддистов Альберт Леонов. По его словам, в первом случае нападавшая разбила стекло, под которым находится статуя, сорвала флаги, а также справила возле статуи нужду. При втором нападении она выдавила стекло, разбросала подношения и лампадки.