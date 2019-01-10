Си Цзиньпин в сентябре может посетить Пхеньян

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном согласился посетить Пхеньян.

ЦТАК сообщает о том, что визит китайского лидера в Северную Корею ожидается в сентябре, к важному государственному празднику – Дню образования народного правительства. Китайское информагентство "Синьхуа" не упоминает об этом, однако напомнило, что Ким Чен Ын признал важную роль Китая в улучшении ситуации на Корейском полуострове. Также он признал, что весьма впечатлён экономическими и социальными успехами Китая и надеется приезжать ещё для обмена опытом.

Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил желание "возглавить дальнейшее развитие отношений между Китаем и КНДР".

Китайский руководитель также высоко оценил меры, предпринятые Пхеньяном для поддержания мира и стабильности на полуострове и выразил уверенность, что КНДР и США будут двигаться в одном направлении. Китай же готов взаимодействовать со всеми сторонами для достижения долгосрочной стабильности в регионе.