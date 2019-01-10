Ямальского замглавы департамента АПК назначили первым замом главного ветеринара округа

Первым заместителем главного государственного ветеринарного инспектора ЯНАО назначен Станислав Закревский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Соответствующее распоряжение 9 января подписал губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. До назначения на пост первого замглавы ветеринарии, Станислав Закревский трудился в должности заместителя директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямала.

Трудовую деятельность начал в 1999 г. ветеринарным врачом в окружной станции по борьбе с болезнями животных В 2005-2006 замещал должность заместителя начальника обособленного отдела Россельхознадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу, с 2010 г. – должность начальника управления торговли – заместителя директора департамента государственного заказа и торговли ЯНАО.

Замом директора департамента АПК стал в 2013 г.