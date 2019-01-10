10 Января 2019
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Скончался трехлетний мальчик из Иркутской области, о помощи которому просили Путина

В городе Черемхово Иркутской области скончался трехлетний Влад, который страдал неизлечимым заболеванием и о помощи которому просили президента РФ.

Телеграмма с соболезнованиями губернатора Сергея Левченко родным ребенка опубликована на сайте областного правительства.

В декабре во время большой пресс-конференции Владимира Путина журналист из Владивостока Сергей Мильвит попросил президента помочь доставить мальчика за границу.

Однако состояние ребенка было признано специалистами нетранспортабельным. Местные СМИ сообщают, что родители отказались от лечения в других странах.

Влад с 5 декабря 2018 года находился на паллиативной терапии в Черемховской городской больнице №1.

В мае прошлого года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент в курсе о смерти онкобольной девушки, которая ранее обращалась к нему за помощью во время "прямой линии".

До этого в одной из столичных клиник скончалась 25-летняя жительница Апатит Дарья Старикова, которая в прошлом году пожаловалась Путину на проблемы в сфере здравоохранения Мурманской области. Девушка скончалась от рака, у нее была неизлечимая стадия.

Напомним, Владимир Путин лично контролировал ситуацию с лечением онкобольной.

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Скончался трехлетний мальчик из Иркутской области, о помощи которому просили Путина

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Теги: черемхово, мальчик, владимир путин



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