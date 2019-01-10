10 Января 2019
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Общество За рубежом

Майкла Джексона снова обвиняют в педофилии и сексуальном насилии

Родственники Майкла Джексона раскритиковали новый документальный фильм о поп-короле, премьера которого должна состояться в конце января на кинофестивале "Сандэнс". Накануне оргкомитет фестиваля объявил, что лента "Покидая Неверленд" будет представлена в категории "специальные мероприятия". В синопсисе фильма говорится: "В зените своей славы Майкл Джексон начал длительные отношения с двумя мальчиками в возрасте 7 и 10 лет и их семьями. Теперь, когда им за тридцать, они рассказывают, как подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона и как смирились с этим годы спустя".

В заявлении семьи Джексона говорится: "Это еще одна мрачная постановка, возмутительная и жалкая попытка использовать имя Майкла Джексона и желание заработать на нем". Родственники музыканта также напоминают, что молодые люди, выдвигавшие обвинения против Джексона, под присягой признавались, что он никогда не делал ничего неуместного по отношению к ним. Впрочем, в анонсе и не называется никаких имен – возможно, фильм станет сенсацией и раскроет новые детали личной жизни поп-короля.

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Майкла Джексона снова обвиняют в педофилии и сексуальном насилии

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Теги: майкл джексон, педофилия, сексуальное насилие, документальный фильм



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