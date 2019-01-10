В Прикамье продолжается укрупнение территорий: появится Верещагинский городской округ

В 2019 году в Прикамье будут продолжены объединительные процессы. В скором времени в регионе появится новый муниципалитет - Верещагинский городской округ. Законопроект об объединении муниципалитетов в округ внесен на рассмотрение в краевое заксобрание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания Пермского края.

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Вопрос объединения территорий Верещагинского муниципального района ранее был рассмотрен на публичных слушаниях. Подобное преобразование, как и в других районах края, позволит упростить систему местного самоуправления, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач и ускорить социально-экономическое развитие территории, отмечают в пресс-службе краевого парламента.

Проект будет рассмотрен на январском заседании.

Отметим, что в прошлом году в регионе прошли восемь объединительных процессов.