Виновнику аварии на Фурманова в Екатеринбурге продлили арест до апреля

Виновнику аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге продлили арест. Он останется в СИЗО до весны, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, страшное ДТП произошло 14 ноября прошлого года: водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Сидевшему за рулем Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на два месяца.

9 января Ленинский районный суд продлил арест Пузырева. Он будет находиться за решеткой до 13 апреля. Следствие по делу продолжается.

В конце прошлого года стало известно, что пострадавшие в аварии на Фурманова женщина и ее двухлетний сын идут на поправку.