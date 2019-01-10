Мэрия Екатеринбурга собирается создать специальную студию для съемок фильмов о своей работе - частично за счет бюджета

10 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Мэрия Екатеринбурга собирается создать специальную студию для съемок фильмов о своей работе - частично за счет бюджета

Мэрия Екатеринбурга планирует создать свою продакшн-студию, которая будет снимать фильмы о городе. Как заявил глава уральской столицы Александр Высокинский во время рабочего совещания в депо метрополитена, 20-минутные ролики будут рассказывать о том, как работают городские предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этих фильмах мы будем показывать, как работает метро, откуда берется грязь, как она убирается, как работает здравоохранение, как работает образование, как работает "Водоканал", который ежедневно закачивает 700 тыс. кубов воды и потом забирает из города. Как работают тепловые сети, что такое гидроудар, как устраняются аварии и так далее", - пояснил мэр.

Он добавил, что с таким предложением власти выйдут на городскую думу. Какой будет бюджет проекта – Высокинский затруднился сказать, но отметил, что часть денег на его реализацию возьмут из казны города.

Транслировать фильмы будут в метро, а также на телеканалах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрия Екатеринбурга собирается создать специальную студию для съемок фильмов о своей работе - частично за счет бюджета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: студия, кино, Александр Высокинский, метро



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 450

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети