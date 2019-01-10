Мэрия Екатеринбурга собирается создать специальную студию для съемок фильмов о своей работе - частично за счет бюджета

Мэрия Екатеринбурга планирует создать свою продакшн-студию, которая будет снимать фильмы о городе. Как заявил глава уральской столицы Александр Высокинский во время рабочего совещания в депо метрополитена, 20-минутные ролики будут рассказывать о том, как работают городские предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этих фильмах мы будем показывать, как работает метро, откуда берется грязь, как она убирается, как работает здравоохранение, как работает образование, как работает "Водоканал", который ежедневно закачивает 700 тыс. кубов воды и потом забирает из города. Как работают тепловые сети, что такое гидроудар, как устраняются аварии и так далее", - пояснил мэр.

Он добавил, что с таким предложением власти выйдут на городскую думу. Какой будет бюджет проекта – Высокинский затруднился сказать, но отметил, что часть денег на его реализацию возьмут из казны города.

Транслировать фильмы будут в метро, а также на телеканалах.