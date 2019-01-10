ПАСЕ не подтвердила информацию о разделении российской делегации на шесть полов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в письме России с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии говорила не о "принципе шести полов".

Речь шла о сбалансированном представительстве женщин и мужчин, сказали РИА Новости в ассамблее.

Ранее СМИ со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого сообщили, что ПАСЕ в письме в адрес Госдумы предложила сформировать делегацию для участия в зимней сессии "с учетом деления сенаторов и депутатов на шесть полов".

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

Осенью 2018 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что РФ может выйти из состава СЕ.

Накануне Толстой сообщил, что ГД в течение недели примет решение относительно участия в ПАСЕ, передает Regnum.