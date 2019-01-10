10 Января 2019
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Туристка из Перми заблудилась на "Таганае" и провела ночь в сугробе

В национальном парке "Таганай" потерялась туристка из Перми. Женщина почти сутки блуждала по лесу и вынуждена была ночевать в сугробе, передает корреспондент Накануне.RU.
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14 спортсменов прибыли в парк, чтобы в рамках первого этапа первенства Перми совершить восхождение на Откликной гребень. Вместе с ними приехали ещё двое – в соревнованиях они не участвовали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка.

Утром 7 января группа отправилась на маршрут. После возвращения в 17.00 выяснилось, что одной из женщин нет на месте - 67-летняя пермячка ещё в середине дня ушла в сторону Откликного гребня. Через пару часов её видели в приюте "Таганай" - оттуда она повернула к Круглице.

таганай, двуглавая сопка(2015)|Фото:накануне.ру

Директор "Таганая" Алексей Яковлев рассказал, что сначала альпинисты стали сами искать свою спутницу, но позже всё-таки обратились к спасателям. Пропавшую нашли около 4.00 8 января.

"Странно, что руководитель группы – альпинист со стажем – допустил такую историю", - сказал Яковлев.

Не замёрзнуть в лесу потерявшейся женщине помогли альпинистские навыки. Около 18.00 7 января она поняла, что заблудилась, фонарик и телефон к тому времени уже "сели". Туристка вырыла яму в снегу, смогла развести костёр с помощью зажигалки. Возле огня женщина и грелась всю ночь.

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Туристка из Перми заблудилась на "Таганае" и провела ночь в сугробе

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Теги: национальный парк Таганай, турист, альпинист, сугроб, огонь



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