Школьники "тюменской матрешки" снова не учатся: из-за морозов объявлены актировки

Сильные морозы вновь внесли корректировки в расписание школьников "тюменской матрешки", передает корреспондент Накануне.RU.

В Тюмени отменены занятия для учеников первой смены с первого по четвертый класс. По данным синоптиков температура воздуха составляет -25 градусов, после 12.00 ожидается небольшое потепление — до -22 градусов.

Также отменены занятия в городах Югры. В Ханты-Мансийске на внеплановый выходной ушли школьники первой смены с первого по девятый класс. Температура воздуха там составляет -31 градус. В Сургуте занятия отменены для учеников с первого по восьмой класс первой смены.

Отметим, что на внеплановые каникулы школьники также уходили за неделю до Нового года.