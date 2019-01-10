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Общество Челябинская область

Правительство РФ направит 147 млн рублей на покупку квартир для жителей, пострадавших от взрыва в Магнитогорске

Правительство РФ выделит 147 млн рублей на приобретение квартир для жителей седьмого и восьмого подъездов дома в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда.

"Это 101 семья, им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем. Размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья, выплаты рассчитываются исходя из определённых нормативов. Очевидно, что эти средства нужно распределить как можно быстрее", - подчеркнул Медведев.

Губернатор Борис Дубровский рассказал председателю правительства РФ о распределении федеральных средств поддержки пострадавших, ранее полученных из резервного фонда правительства. Так, из 65 млн рублей – 43 млн уже доведено до граждан. Еще порядка 93 млн рублей составят региональные выплаты. На текущий момент около 50% этих выплат произведено.

По словам главы области, 147 млн рублей в соответствии с нормативами и правилами будет достаточно, чтобы обеспечить граждан новым жильём.

"Это будут единовременные денежные выплаты, то есть мы предоставим возможность гражданам выбрать жильё и будем оплачивать эту стоимость продавцу. Это может быть вторичка, новые квартиры, но это позволит максимально быстро решить вопрос", - отметил он.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

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Правительство РФ направит 147 млн рублей на покупку квартир для жителей, пострадавших от взрыва в Магнитогорске

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, правительство, Дмитрий Медведев,



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