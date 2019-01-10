Мэрия Екатеринбурга выделит в этом году 100 миллионов на проект второй ветки метро

Власти Екатеринбурга планируют выделить из бюджета 100 млн рублей в этом году на проектирование второй ветки метро. Об этом журналистам рассказал мэр города Александр Высокинский в ходе рабочего совещания в депо метрополитена, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы, как я уже говорил, заложим в этом году средства на проектирование, предпроектные работы и все остальное, потому что невозможно просить у федерации денег, пока нет проекта. Сейчас нужно будет определиться с технологией, это когда по одному тоннелю пойдут два поезда или это два разных тоннеля, как у нас сделано сегодня, то есть это все нужно еще посмотреть", - пояснил Высокинский.

Напомним, что в августе 2018 года замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко сообщил, что строительство новых веток метро не является приоритетом для руководства города, поскольку подземка, в отличие от городского наземного транспорта, не предполагает использования частных средств (путем заключения концессионных соглашений).