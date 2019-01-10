В МВД заявили, что начальник полиции не присутствовал на похоронах хабаровского авторитета

В полиции прокомментировали информацию о похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске, где якобы находились сотрудники правоохранительных органов. Сведения не подтвердились.

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена траурная церемония. По данным МВД, проведенная проверка показала, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах.

В полиции Хабаровского края уточнили, что человек, выложивший ролик в Сеть, уже установлен: оказалось, что он давно числится на учете в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года полицейские задержали опасного криминального авторитета, сбежавшего из психбольницы в Новосибирске.