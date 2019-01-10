Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении "Космос-2430" (система "Око") сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Космос-2430" прекратил существование 5 января, передает Regnum.

Спутник был выведен на орбиту в 2007 году с космодрома Плесецк. Аппарат был рассчитан на мониторинг запусков американцами межконтинентальных баллистических ракет.

При этом СМИ писали, что связь со спутником была потеряна уже несколько лет назад – он выработал свой ресурс.

В 2015 году сообщалось о переносе запуска первого спутника Единой космической системы (ЕКС) "Тундра" из-за технической неготовности.

Еще в 2013 году он должен был заменить устаревшие спутники системы обнаружения стартов баллистических ракет "Око-1", являющейся частью системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Уточнялось, что последние аппараты 73Д6, запущенные в 2007-2008 годах, отработали сверх эксплуатационного срока и вышли из строя.

Доставшуюся с советских времен систему "Око-1" в Минобороны критиковали еще в 2005 году.