10 Января 2019
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени ребёнок взялся за оголенный провод и получил ожог кисти

В Тюмени в больницу увезли ребёнка, получившего электротравму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной Станции скорой помощи.

Вызов медикам поступил 8 января - маленький тюменец случайно задел оголённый провод дома. Через восемь минут врачи были на месте. Мальчик получил ожог правой кисти – на поверхности ладони появились пятна белого цвета. Его увезли в больницу.

В тот же день к врачам обратились родители годовалой девочки, которая уронила на себя чашку с кипятком. Итог – ожоги I-II степени лица, шеи, грудной клетки, правого и левого плеча. После первой помощи её также госпитализировали.

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В Тюмени ребёнок взялся за оголенный провод и получил ожог кисти

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Теги: провода, ожог кисти, ребёнок



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