10 Января 2019
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Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair

Госбанки могут создать региональную авиакомпанию на базе перевозчика Utair. При этом структура акционерного капитала югорского перевозчика может измениться: долг авиакомпании перед Сбербанком будет конвертирован в акции, которые перейдут кредитору.
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По данным "Ведомостей", модель создания авиакомпании для развития региональных перевозок еще обсуждается. Помимо Utair есть и другие претенденты. Конкретных предложений от банков по участию в региональном проекте в какой-либо форме еще не было

Напомним, на текущий момент 50,112% в уставном капитале перевозчика принадлежит компании "АК-ИНВЕСТ", правительство Югры владеет 38,828%, еще 8,441% - у Тюменской области.

Как сообщало Накануне.RU, ВТБ и Сбербанк совместно намерены создать авиакомпанию для полетов между регионами, минуя аэропорты Москвы. Председатель ВТБ Андрей Костин сообщал, что инвестиции в проект составят $1 млрд. Эксперты отмечали, что работа такого перевозчика может быть убыточной, авиакомпании потребуются значительные госсубсидии.

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Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair

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Теги: Utair, региональная авиакомпания, региональные авиаперевозки



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