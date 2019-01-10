Сайт американского посольства в РФ перестал работать из-за недостатка финансирования

Сайт американского посольства в России начал работать в ограниченном режиме из-за приостановки деятельности правительства США, которое вызвано отсутствием финансирования.

Как говорится на странице посольства, "в связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме".

Напомним, 22 декабря американский Сенат завершил заседание, так и не проголосовав по временному финансированию федерального правительства до 8 февраля 2019 года. После этого в стране приостановилась работа 25% госучреждений, работу прекратили около 800 тыс. чиновников США.

Финансирование не было утверждено из-за желания президента Дональда Трампа внести в бюджет пункт о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, в отличие от Сената, эту идею поддержала.