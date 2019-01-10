Главная ёлка Нижнего Тагила принимает участие во всероссийском конкурсе

Главная новогодняя ель Нижнего Тагила, которая установлена на Театральной площади, принимает участие в финале конкурса на лучшее новогоднее дерево среди моногородов.

Как сообщили Накануне.RU в МБУ "Центр развития туризма города Нижний Тагил", победителя определят интернет-пользователи. На данный момент ель почти в три раза отстает от лидера голосования – елки из Сарапула. Голосование продлится до 14 января.

Прием заявок на конкурс новогодних елок завершился 9 января. Члены жюри отобрали девять самых нарядных елей из Нижнего Тагила, Кумертау, Кувшиново, Армянска, Донецка, Соль-Илецка, Нытвы, Дорогобужа и Сарапула.