10 Января 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

В фактории Ямала от угарного газа погиб один человек, трое нуждаются в помощи

В Ямальском районе проводится доследственная проверка о происшествии в фактории Яптик-Сале.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по ЯНАО, по предварительным данным, погиб один человек и еще троим требуется медицинская помощь. Сообщение о происшествии в селе Мыс Каменный поступило 9 января по спутниковой связи от жителя фактории Яптик-Сале. По его словам, в результате обогрева дизельным генератором от отравления угарным газом скончался один человек, еще трем требуется медицинская помощь.

В настоящее время в Яптик–Сале, расположенное в 120 км от села Мыс Каменный и в 500 км от районного центра Ямальского района, вылетел вертолет санавиации, который доставит пострадавших в больницу.

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В фактории Ямала от угарного газа погиб один человек, трое нуждаются в помощи

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Теги: отравление, газ



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