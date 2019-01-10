ФАС: Рост цен на бензин - не нарушение

Рост цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен.

Об этом сообщил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин. По его словам, нефтяники соблюдают договоренности о стабилизации ситуации на рынке топлива.

Он отметил, что преимущественно рост цен произошел в регионах европейской части России. Махонин добавил, что в основном цены повысили крупные вертикально-интегрированные компании, которые обосновывают это ростом НДС, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в российских регионах снова начал дорожать бензин, повышение цен автомобилисты заметили в ночь на 5 января, передает корреспондент Накануне.RU.

В Свердловской области в ночь на 5 января стоимость топлива на ряде АЗС повысилась на 60-70 коп. за литр. В частности, автомобилисты отмечают повышение цен на заправках ЛУКОЙЛа.

В столице Башкирии сильнее всего дорожало дизельное топливо – на 80 коп. Цены повысились на заправках "Башнефти" и ЛУКОЙЛа. Автомобилисты в соцсетях делятся фото объявлений на АЗС, в них говорится о том, что рост цен связан с увеличением НДС с 1 января 2019 г. на 2%. Среди регионов Приволжского округа рост топливных цен отмечен на АЗС Удмуртии и Пензенской области.

Рост цен коснулся центральной России. В Смоленской области на заправках "Роснефти" и ЛУКОЙЛа автомобильный бензин разных марок подорожал на 65-77 коп., а стоимость дизельного топлива на отдельных заправках ЛУКОЙЛа выросла сразу на 1,3 руб. На 70 коп. подорожало топливо в Ивановской области.

На Камчатке цены на АЗС менялись дважды в течение ночи, сообщают местные СМИ со ссылкой на сотрудника заправки: сначала цены на АИ-92 увеличились на 90 коп., но к утру снизились на 13 коп. Однако на заправках "ННК- Камчатнефтепродукт" дизельное топливо за ночь подорожало сразу на 2,88 руб. до 53,23 руб. за литр.