Эксперты WADA прибыли в Россию

Представители Всемирного антидопингового агентства прибыли в Москву.

Эксперты WADA должны получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Работа начнется 10 января. Она продлится несколько дней. По словам спикера, эксперты пробудут в России два-три дня. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, между российской стороной и WADA было найдено понимание по вопросу о передаче данных о проверках допинг-проб, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, после получения экспертами доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории могут начаться новые расследования допущенных спортсменами нарушений. Как пишет "Коммерсант", об этом заявил президент WADA Крейг Риди.

Глава организации также добавил, что исполком WADA рассмотрит вопрос о том, считать ли Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA.