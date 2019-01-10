Самый богатый человек в мире решил развестись с женой

Глава компании Amazon.com Джефф Безос, который является богатейшим человеком в мире, объявил о разводе со своей супругой Маккензи.

По его словам, пара решила остаться друзьями. "Впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах... Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями", — говорится в совместном заявлении Джеффа и Маккензи.

Их свадьба состоялась в 1993 году. Спустя год пара переехала из Нью-Йорка в Сиэттл, где Джефф основал специализирующуюся на онлайн-торговле компанию Amazon.com. ​У супругов Безос четверо детей.

​Джефф Безос занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии издания Forbes, его состояние оценивается в $139,6 млрд, сообщает РБК.

Джефф Безос впервые был признан самым богатым человеком в мире в июле 2017 года, когда журнал Forbes оценил его состояние в $90,6 млрд. Таким образом, за шесть месяцев капитал предпринимателя увеличился почти на $15 млрд, сообщает РИА "Новости".