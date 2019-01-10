ЦБ РФ перевел часть своих активов в юани и евро

Центробанк России на конец июня 2018 года снизил за год долю доллара в своих международных резервах на 24,4 процентного пункта.

При этом регулятор нарастил долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%. Также Банк России хранит активы в фунтах стерлингах (6,3%), японских иенах (4,5%), канадских (2,9%) и австралийских (1%) долларах, в швейцарских франках (0,0%).

Как отмечается, наиболее высокую доходность за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность американского доллара составила 0,35% годовых, а доходность евро показала отрицательную величину в 0,17%, сообщает РИА "Новости".

В ноябре 2018 года The Wall Street Journal, ссылаясь на данные ЦБ, сообщила, что России удалось ослабить влияние доллара в своей экономике. К таким выводам издание пришло, исходя из нескольких показателей: во-первых, доля доходов от экспорта в долларах снизилась во втором квартале 2018 года до 68% – против 80% в 2013 году. Во-вторых, в сентябре сократилась доля вкладов частных лиц и компаний в иностранных валютах в российских банках – сейчас 26%, два года назад – 37%.

Наконец, еще одним доводом стало то, что в двусторонней торговле между Россией и Китаем увеличились расчеты в рублях и юанях – за четыре года доля таких расчетов выросла в четыре раза, отмечает издание. Однако все равно цифра невелика – 19%.