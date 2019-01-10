10 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина не разрешила российским наблюдателям присутствовать на президентских выборах

Глава МИД Украины Павел Климкин направил обращение директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Сольрун Гисладоттир с просьбой направить международных наблюдателей на предстоящие президентские выборы.

При этом министр отметил, что украинские власти по-прежнему считают Россию страной-агрессором и не допустит российских наблюдателей на свои избирательные участки, сообщают "Известия".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, почему Киев решил закрыть все избирательные участки при дипломатических учреждениях в России на предстоящих президентских выборах. По его словам, Киев заботится о "безопасности украинских граждан" и не верит в честные выборы на территории России.

31 декабря, в день старта избирательной кампании, ЦИК Украины постановил закрыть все участки для голосования в России. Они перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Адвокат Елена Лукаш заявила, что Киев фактически лишил права голоса 3 млн своих граждан, причем явно нелояльных к нынешнему режиму. Юрист Андрей Портнов назвал это одной из форм фальсификации выборов.

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Украина не разрешила российским наблюдателям присутствовать на президентских выборах

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Теги: Украина, президентские выборы, наблюдатели



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