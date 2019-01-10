Смертельный приговор: в Белоруссии казнят убийцу двух девушек

В Белоруссии Могилевский областной суд приговорил 36-летнего жителя Бобруйска Александра Осиповича к смертной казни.

Его расстреляют за убийство двух девушек. Тела жертв были найдены в квартире злоумышленника в июле 2018 года. Как считает следствие, во время застолья произошла ссора, после которой преступник с помощью молотка нанес женщинам порядка 100 ударов. После этого он расчленил тела.

"Что могло меня спровоцировать на такие действия, я не знаю. Сам я человек добрый и сентиментальный… В содеянном раскаиваюсь и у всех прошу прощения. Прошу суд дать мне возможность сохранить жизнь, работать и выплачивать деньги семьям погибших", — сказал в своем последнем слове Осипович.

Суд приговорил его к смертной казни, а также взыскал более 100 тыс. белорусских руб. ($50 тыс.) в пользу семей убитых девушек. Защита осужденного намерена обжаловать вердикт судьи.

Белоруссия — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь, сообщают "Известия".