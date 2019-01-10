Москва предупредила японского посла об искажении Токио договоренностей с Путиным

Японского посла в РФ Тоёхиса Кодзуки вызвали в министерство иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве дипломата предупредили, что в Москве не оставили без внимания ряд высказываний о судьбе Курильских островов, прозвучавших из уст высшего руководства Японии, говорится в сообщении МИД России.

В министерстве обратили внимание на высказывания о необходимости "добиться понимания" жителей Южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Токио и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".

По заявлению российского МИДа, подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров двух стран об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, а также "дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров".

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, весь переговорный процесс по вопросу подписания мирного договора между странами должен основываться "на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над Южными Курильскими островами".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. В свою очередь, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов. Ранее стало известно, что Токио может предложить Москвеотказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курилами.

Тем временем, Общественное движение "Левый фронт" подало две заявки на проведение митинга против передачи Курил Японии 20 января. По словам координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, инициаторы митинга убеждены — любые вопросы, касающиеся территориальной целостности страны, должны решаться не кулуарно, а с участием граждан.

"Если возникают такие намерения, надо обсуждать это с населением, через референдум и никак иначе", — передаёт "Интерфакс" слова политика.

Оппозиционер добавил, что дата проведения мероприятия выбрана в связи с запланированными на следующий день переговорами Путина и Абэ.