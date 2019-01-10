10 Января 2019
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Политика В России

Ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР

Советский и российский политический деятель, последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter губернатор Смоленской области Алексей Островский. "Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память!" — написал глава региона.

Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. В 1987-1988 годах он занимал пост секретаря ЦК КПСС, в 1988-1989 годах был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Председателем Верховного Совета СССР он стал в 1990-1991 годах.

C августа 1991 года по декабрь 1992-го Лукьянов находился под стражей в "Матросской Тишине" по делу ГКЧП — его обвиняли в заговоре с целью захвата власти и в превышении власти. В 1994 году его амнистировали.

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Ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР

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Теги: СССР, политик



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