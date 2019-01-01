02 Января 2019
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Политика За рубежом

Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. В день инаугурации в городе были повышены меры безопасности, сообщает бразильское ТВ.

Срок мандата президента Бразилии составляет четыре года. Ультраправый кандидат Болсонару во втором туре одержал победу над ультралевым оппонентом Фернанду Аддад. Болсонару стал первым президентом ультраправых взглядов за 30 лет.

В ходе своего выступления перед палатой депутатов Национального конгресса вновь избранный президент пообещал "перестроить" Бразилию.

"Мы проведем структурные реформы, которые будут иметь важное значение для обеспечения устойчивости государственных финансов. Нам нужно открыть наши рынки для международной торговли", - цитирует его слова РИА Новости.

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Болсонару вступил в должность президента Бразилии

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Теги: Жаир, Болсонару



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