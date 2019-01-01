В Киеве проходят шествия в честь дня рождения Бандеры

В Киеве проходит факельное шествие в честь 101 дня рождения националиста Степана Бандеры.

В шествии приняли участие два националистических объединения "Свобода" и "Нацкорпус", причем, шли они разными маршрутами - договориться об общей акции им не удалось.

1 января 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения Степана Бандерыhttps://t.co/62xbHOjHVu#бандера #шествие — ZN.UA Зеркало недели (@zn_ua) 1 января 2019 г.

Страна.ua отмечает, что в этом году в колоннах появились новогодние герои - снеговики, персонажи мультфильмов. "Налицо явная попытка паразитировать на теме Нового года. И ассоциировать далекий от большинства украинцев праздник с чем-то более понятным и радостным", - пишут журналисты. Участники шествия даже раздают подарки детям.

"Нацкорпус" вместо факелов шел с бенгальскими огнями, "Сбовода" жгла факелы. В каждой из колонн собралось несколько сотен участников.

При этом националисты в соцсетях возмущаются, что выдвижение Владимира Зеленского в президенты обсуждают больше, чем день рождения Бандеры.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА (запрещена в России) действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.