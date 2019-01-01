В Киеве проходят шествия в честь дня рождения Бандеры
В Киеве проходит факельное шествие в честь 101 дня рождения националиста Степана Бандеры.
В шествии приняли участие два националистических объединения "Свобода" и "Нацкорпус", причем, шли они разными маршрутами - договориться об общей акции им не удалось.
1 января 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения Степана Бандерыhttps://t.co/62xbHOjHVu#бандера #шествие— ZN.UA Зеркало недели (@zn_ua) 1 января 2019 г.
"Нацкорпус" вместо факелов шел с бенгальскими огнями, "Сбовода" жгла факелы. В каждой из колонн собралось несколько сотен участников.
При этом националисты в соцсетях возмущаются, что выдвижение Владимира Зеленского в президенты обсуждают больше, чем день рождения Бандеры.
Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА (запрещена в России) действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.