Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске увеличилось до девяти

Из-под завалов подъезда многоэтажного дома на ул. Карла Маркса в Магнитогорске извлечен девятый погибший. О ходе поисково-спасательной операции Накануне.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всего извлечено 15 человек, из них шесть – спасены, в том числе два ребёнка. Напомним, сегодня спасатели обнаружили 10-месячного мальчика. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и отправлен в Москву.

На сегодняшний день неизвестно о местонахождении 32 человек.

Подъезд жилого дома обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Предварительная причина - взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах уральского региона.

2 января объявлено в Челябинской области днем траура.