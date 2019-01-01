Александр Бастрыкин прибыл в Магнитогорск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Магнитогорск для контроля за расследованием уголовного дела из-за обрушения подъезда многоквартирного дома.

Подъезд 10-этажного дома на ул. К. Маркаса обрушился, предварительно, из-за взрыва газа. Найдено восемь тел погибших, шесть человек спасены. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Глава СКР прибыл в Магнитогорск и осмотрел место обрушения подъезда жилого дома, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко. Затем Бастрыкин проведет совещание со следственно-оперативной группой.

Уголовное дело передано в главное управление по расследованию особо важных дел СК России. Кроме того, по поручению Александра Бастрыкина в Челябинскую область прибыли криминалисты центрального аппарата СКР, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

На данный момент из-под завалов извлечены тела 8 человек.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорск приехал президент России Владимир Путин. Он побывал на месте обрушения, провел заседание оперативного штаба и навестил пострадавших в больнице.