Происшествие будет тщательно расследовано, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Пешеходный мост упал в ночь с 31 декабря на 1 января, посетители упали с высоты пяти метров и получили травмы, в больницу попали 12 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора Парка Горького, где накануне обрушился деревянный мост с посетителями, передает корреспондент Накануне.RU .

Собянин уволил директора Парка Горького, где в новогоднюю ночь обрушился мост





