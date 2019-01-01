Собянин уволил директора Парка Горького, где в новогоднюю ночь обрушился мост
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора Парка Горького, где накануне обрушился деревянный мост с посетителями, передает корреспондент Накануне.RU.
Пешеходный мост упал в ночь с 31 декабря на 1 января, посетители упали с высоты пяти метров и получили травмы, в больницу попали 12 человек.
Происшествие будет тщательно расследовано, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
"Очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил департаменту культуры уволить директора парка", - написал Собянин.