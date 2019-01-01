Найденный в Магнитогорске ребенок будет эвакуирован в Москву

Младенец, найденный под обломками дома в Магнитогорске, будет эвакуирован в Москву.

В областном минздраве Накануне.RU сообщили, что после тщательного обследования медики пришли к выводу, что состояние ребенка крайне тяжелое. У мальчика серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

По указанию главы минздрава РФ Вероники Скворцовой из Москвы в Магнитогорск вылетает борт ФМБА, с лучшими детскими специалистами.

"Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии", - говорится в сообщении.