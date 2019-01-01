Известный хоккеист устроил дебош на борту самолета Сочи - Москва

Самолет, летевший по маршруту Сочи - Москва, экстренно сел в Воронеже из-за авиадебошира на борту.

37-летний пассажир бизнес-класса матерился на пассажиров и бортпроводников, из-за чего командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку, сообщает РИА Новости.

Источники "Интерфакса" сообщил, что дебоширом был "известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом". По сообщению агентства, он ударил бортпроводницу, которая отказалась принести ему очередную порцию виски.

Дебошир задержан, на него составили административный протокол по статье "мелкое хулиганство".