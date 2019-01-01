Найденный под завалами дома в Магнитогорске ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

Найденный при разборе завалов дома в Магнитогорске ребенок доставлен в больницу. Его состояние оценивается, как тяжелое, передает корреспондент Накануне.RU.

По официальным данным минздрава Челябинской области, у ребенка наблюдаются серьезные обморожения, также у мельчика закрытая черепно-мозговая травма.

"По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, главный неонатолог области", - говорится в сообщении.

К телемедицинским консультациям готовы подключиться влачи области. При необходимости ребенка могут эвакуировать в Москву.

Напомним, малыш стал шестым спасенным из-под завалов многоэтажки. Также спасатели обнаружили тела семи погибших.