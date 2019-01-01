Японский премьер заговорил о переселении Россиян при передаче Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Японии Курильских островов. В интервью телеканалу "Асахи" он сообщил, что передача территории должна происходить с согласия проживающих на ней россиян.

По словам Абэ, переговоры с Россией изначально не идут с позиции "уходите отсюда" и будут учитывать позицию россиян.



Аактивизировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов пресьер-министр пообещал в новогоднем обращении к жителям.

В конце декабря Абэ заявлял, что рассчитывает провести встречу с Владимиром Путиным, посвященную заключению мирного договора, в следующем месяце. По данным источников Mainichi в японском правительстве, встреча лидеров стран может пройти 21 января.

Ранее Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. Между тем на Сахалине прошли митинги "против сдачи Курил".