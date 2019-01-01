"Одна из форм фальсификации". Украина закрыла все избирательные участки в России

Граждане Украины, проживающие в России, лишены возможности проголосовать в России на предстоящих президентских выборах. ЦИК Украины приняла решение закрыть все участки для голосования в России. Об этом свидетельствует постановление ЦИК от 31 декабря 2018 года, обнародованное на сайте комиссии.

Ликвидированы избирательные участки в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске. Избирательные участки, которые работали на территории России, переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. А в приложении к постановлению ЦИК гражданам Украины, живущим в Москве и Санкт-Петербурге, рекомендуется проголосовать в Хельсинки.

Отметим, что на президентских выборах 2014 года на территории России проголосовали всего 1134 гражданина Украины. Однако на предстоящих выборах явка могла быть больше, учитывая массовое недовольство украинцев действующим президентом Петром Порошенко.

Адвокат Елена Лукаш считает, что Киев грубо нарушил конституционное право избирать, т.к. в России живут и трудятся около 3 млн граждан Украины. Журналист Владимир Полуев подчеркивает, что "это явно нелояльный к сегодняшней власти электорат".

Юрист Андрей Портнов отмечает, что власть фактически запретила многих своим гражданам голосовать.

"Это значит, что волеизъявление граждан будет искажено ровно настолько, сколько граждан Украины будут пребывать в дни голосования на территории России. То есть это одна из форм фальсификации выборов, в первый же день произведенная высшим избирательным органом", - написал он в Telegram.

Напомним, президентская избирательная кампания на Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы состоятся 31 марта, а их результаты должны быть установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 21 апреля состоится второй тур, результаты которого должны быть официально объявлены до 1 мая включительно. Инаугурация должна пройти до 31 мая.

Подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов продлится до 3 февраля, а их регистрация - до 8 февраля.

Согласно соцопросам, лидирует глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее рейтинг, по разным данным, составляет 15-20%, у Порошенко - 10-12%.