"Одна из форм фальсификации". Украина закрыла все избирательные участки в России

01 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: главное событие года – пенсионная "реформа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР Украина

"Одна из форм фальсификации". Украина закрыла все избирательные участки в России

Граждане Украины, проживающие в России, лишены возможности проголосовать в России на предстоящих президентских выборах. ЦИК Украины приняла решение закрыть все участки для голосования в России. Об этом свидетельствует постановление ЦИК от 31 декабря 2018 года, обнародованное на сайте комиссии.
Читайте также:

Ликвидированы избирательные участки в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске. Избирательные участки, которые работали на территории России, переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. А в приложении к постановлению ЦИК гражданам Украины, живущим в Москве и Санкт-Петербурге, рекомендуется проголосовать в Хельсинки.

Отметим, что на президентских выборах 2014 года на территории России проголосовали всего 1134 гражданина Украины. Однако на предстоящих выборах явка могла быть больше, учитывая массовое недовольство украинцев действующим президентом Петром Порошенко.

Адвокат Елена Лукаш считает, что Киев грубо нарушил конституционное право избирать, т.к. в России живут и трудятся около 3 млн граждан Украины. Журналист Владимир Полуев подчеркивает, что "это явно нелояльный к сегодняшней власти электорат".

Юрист Андрей Портнов отмечает, что власть фактически запретила многих своим гражданам голосовать.

"Это значит, что волеизъявление граждан будет искажено ровно настолько, сколько граждан Украины будут пребывать в дни голосования на территории России. То есть это одна из форм фальсификации выборов, в первый же день произведенная высшим избирательным органом", - написал он в Telegram.

Напомним, президентская избирательная кампания на Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы состоятся 31 марта, а их результаты должны быть установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 21 апреля состоится второй тур, результаты которого должны быть официально объявлены до 1 мая включительно. Инаугурация должна пройти до 31 мая.

Подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов продлится до 3 февраля, а их регистрация - до 8 февраля.

Согласно соцопросам, лидирует глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее рейтинг, по разным данным, составляет 15-20%, у Порошенко - 10-12%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Одна из форм фальсификации". Украина закрыла все избирательные участки в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 4060

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети