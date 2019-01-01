Под обломками дома в Магнитогорске найден живым 10-месячный ребенок

Под обломками разрушенного подъезда многоквартирного дома Магнитогорска найдет живой 10-месячный ребенок, передает корреспондент Накануне.RU.

Спасатели услышали плач и нашли младенца. В региональном управлении МЧС Накануне.RU сообщили, что моментально была организована масштабная операция. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но это не дало результатов. Однако спасатели углубились в завал и нашли ребенка.

Мальчика спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Напомним, обрушение части дома в результате взрыва газа случилось 31 декабря. На сегодняшний день из-под завалов извлечено 13 человек, в том числе шесть живых.