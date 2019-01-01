Акцизы на бензин и дизтопливо выросли в полтора раза

С 1 января в России выросли акцизы на дизельное топливо и бензин, передает корреспондент Накануне.RU.

Акцизы на бензин увеличились на 4,1 ты. руб. за т до 12,314 тыс. руб. Ставка акциза на "дизель" выросла на 2,876 тыс. руб. до 8,541 тыс. руб. за т.

В 2018 г. Правительство отказалось от второго повышения акцизов из-за роста цен на топливо. Резкое увеличение сборов в 2019 г. может привести к росту цен, предупреждали в Счетной палате.

Добавим, что уже в январе 2019 г. топливо подорожает на 1,7%. Рост цен на АЗС в течение года не должен превысить темпы инфляции.